مانشيني: لم نخسر سوى اليوم.. وكنا نستحق الفوز

اعتبر الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي أن الأخضر كان يستحق الفوز أمام الأردن في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء.
وخطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة من الأخضر بفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة الأخيرة من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء إن اللاعبين فرطوا في تحقيق فوز كان في المتناول لاسيما بعد التقدم في النتيجة، لكن عدم توفيق اللاعبين أمام المرمى حرم الأخضر من مضاعفة النتيجة وبعد هدف التعادل تغيرت الأمور.
وأشار مانشيني إلى أن هذه الخسارة هي الأولى له مع المنتخب السعودي معتبرًا أن مباراة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا لم تكن خسارة كونها انتهت بركلات الترجيح، كما أن الخسارة في مستهل المشوار كانت في مباراة ودية.
خسر المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم مباراته أمام ضيفه الأردني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وفق “سبورت 24”.
وضمن المنتخبان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية قبل مباراتهما التي حسمها النشامى.
وانتزع المنتخب الأردني الصدارة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي بعد تساوي الطرفين في مجموع النقاط بالرقم 13.