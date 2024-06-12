بدء تداول أسهم “سماسكو” في تاسي

أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو”، في السوق الرئيسية “تاسي”، اليوم (الأربعاء) 12 يونيو 2024، برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11، وبسعر 7.5 ريال للسهم.
وبينت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون ( /- 30%) مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند ( /- 10%)، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وكانت الشركة قد أعلنت طرح 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا.
وبلغت نسبة تغطية الأفراد نحو 13 مرة وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.وفق “أخبار 24”.
ويعد إدراج شركة سماسكو سادس إدراج في السوق الرئيسية “تاسي” خلال عام 2024، بعد إدراج مجموعة إم بي سي في 8 يناير، وشركة أفالون فارما في 27 فبراير، وشركة المطاحن الحديثة في 27 مارس، وشركة سليمان فقيه في 5 يونيو، وشركة مياهنا في 6 يونيو الجاري.
وبإدراج أسهم سماسكو، يصل عدد الشركات المدرجة في تاسي إلى 219 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 18 صندوقا.