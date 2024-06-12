2300 موظف لرقابة الأسواق والمسالخ بالرياض

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 2350 موظفا وعاملا لمراقبة 179 من أسواق النفع العام والمسالخ بأحياء الرياض المختلفة، للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية للأضاحي.
وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي المنصور، اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية، ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال أيام العيد، بهدف الارتقاء بجودة الأعمال، وتسهيل الخدمات المقدمة للباعة والمواطنين والمقيمين.
وبيّن أن الفرق الفنية للفرع ضمت موظفين، ومختصين، وأطباء بيطريين، بالإضافة إلى عددٍ كبير من العاملين بالمسالخ، للإشراف عليها، ومراقبتها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية للأضاحي.
وأشار إلى أن عدد المواقع التي تشملها الخطة التشغيلية خلال أيام العيد، بلغت 179 موقعًا في منطقة الرياض؛ بينها 61 مسلخًا ثابتًا، و47 سوقًا لبيع المواشي والأعلاف، بالإضافة إلى 7 مسالخ، و3 أسواق للمواشي والأعلاف، و5 مسالخ متنقلة للذبح المؤقت، و7 نقاط بيع مؤقتة للماشية في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت الحجز المسبق للذبح في المسالخ، وحجز مواقع البيع المؤقت للمواطنين، وذلك من خلال الدخول لبوابة “نما” الإلكترونية، كما تم تخصيص عدد من المنافذ لاستلام ثلث الأضحية من المواطنين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتعظيم الاستفادة من الشعيرة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الخطة التشغيلية تتضمن أيضًا، فحص المواشي عند دخولها المملكة، ومتابعتها في الحظائر، حيث يتم استبعاد الأنعام التي تظهر عليها أعراض المرض، بالإضافة إلى رصد المخالفات، والتأكد من التزام المسالخ بالتخلص من اللحوم بالأساليب البيئية السليمة.