الجلاجل لأحد الحجاج: ربي أرسلني لك نخدمك بعيوننا

في لفتة إنسانية مميزة، أمر وزير الصحة فهد الجلاجل بتوفير أحد الأدوية الناقصة لإحدى ضيوف الرحمن وإيصاله إليها حيث تسكن.
جاء ذلك عندما التقى وزير الصحة خلال تفقده ضيوف الرحمن، بحاج عراقي وزوجته واطمئن عليهما وعلى الخدمات المقدمة لهما وإذا كان ينقصهما أي شيء، فأبلغه الحاج بأنه لم يجد الدواء الذي صرفه الطبيب لزوجته.
على الفور، أمر الوزير مرافقيه بتوفير الدواء وإيصاله للحاج وزوجته في مكانهما الذي تم التعرف عليه عبر مسح الكود الخاص بهما الموجود على بطاقة “نسك” الخاصة بهما.
وخاطب الجلاجل الحاج، قائلا: “أنا وزير الصحة، ربي أرسلني لك، نحن نخدمكم بعيوننا” لحل هذه المشكلة، فأنت هنا في بلاد الحرمين “وملكنا اسمه خادم الحرمين الشريفين وبالتالي نحن خدام ضيوف الرحمن، وطالما معك هذه (بطاقة نسك)، لا تقلق أبدا”، في إشارة إلى أهمية البطاقة ودورها بهذه الرحلة العظيمة لما تحمله من كل البيانات المتعلقة بضيوف الرحمن.وفق “أخبار 24”.
بدوره، شكر الحاج هذه الخطوة قائلا للوزير: “تسلم السعودية وملوكها ووزراؤها”، معربا عن فرحته بما قام به الوزير وبالخدمات الرائعة التي تقدم لضيوف الرحمن.