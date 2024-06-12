بدء التقديم في “بناء الكفاءات” و”أمين” لحديثي التخرج

فتحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”، التقديم في برامج حديثي التخرج (أمين – وبناء الكفاءات)، وذلك ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، وحتى 29 يونيو الجاري، إذ تستهدف البرامج الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا.
وأوضحت الهيئة أن البرامج تُقدم لمدة عام واحد، وتُركز خلال هذه المدة على بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية، مؤكدةً حرصها من خلال هذه البرامج على استقطاب الكفاءات المتميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية.
وأضافت الهيئة أن برنامج “أمين” يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي والوسائل الحية (K9)، في حين يستهدف “بناء الكفاءات” النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.
وحددت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم/ ـة حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5 ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5.
كما اشترطت ألّا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتقدم/ـة على 25 عامًا للحاصلين على مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أنه يُشترط أيضًا للقبول اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، وكذلك مرحلة الاعتماد والتدقيق، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين في البرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول ومزيد من المعلومات حول البرنامجين من خلال زيارة صفحة برامج “حديثي التخرج” المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن التقديم متاح الآن حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 29 يونيو 2024م.