إطلاق الإسعاف الجوي بمحيط المسجد الحرام

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي من الأبراج المحيطة بالحرم، وذلك ضمن استعدادات المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير مختلف الإمكانات لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحتهم في موسم حج 1445هـ.
وتوفر الخدمة، التي أُطلقت بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إمكانية الوصول للمريض بشكل سريع في مختلف المواقع وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية المتخصصة له.
وتسهم الخدمة في نقل المرضى إلى المنشآت الصحية المتخصصة في وقت وجيز، ضمن منظومة صحية متكاملة تبدأ من استقبال البلاغ الإسعافي مروراً بتوفير الخدمة وانتهاء بنقل المريض للمنشآت الصحية المتخصصة.
وتعد المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف من المواقع الاستراتيجية الهامة للوصول إلى ضيوف الرحمن في تلك المنطقة على طول رحلة الحاج.
وتشارك الهيئة خلال حج هذا العام بسبع طائرات عمودية في مختلف المناطق المحيطة بالحرم والمشاعر المقدسة، للوصول لجميع المرضى والمصابين.
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود المنظومة الصحية، التي تعمل بعناية ورعاية واهتمام لكل حاج، في تقديم خدمات صحية متنوعة من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي عبر طاقم سعودي متخصص مؤهل بأعلى الدرجات المهنية للتعامل مع جميع أنواع الحالات الإسعافية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.وفق “أخبار 24”.