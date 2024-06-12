ضبط 26 مخالفاً لنقلهم 102 حاج بلا تصريح

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 26 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، لنقلهم 102 مخالف أمس (الثلاثاء).
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات، 26 قرارًا إداريًا بحق المخالفين، وهم 7 وافدين و19 مواطنًا، تضمنت عدداً من العقوبات.
وتضمنت العقوبات، السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 5 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.وفق “أخبار 24”.