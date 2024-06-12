“الغذاء والدواء” تضبط 571 منشأة غير مرخصة بالحج

أسفرت الزيارات التفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عن ضبط 571 منشأة غير مرخصة تمارس تصنيع وتخزين الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وجاء ذلك بعد تنفيذ الهيئة 3676 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في مكة والمدينة، حيث أحالت المنشآت المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكدت مواصلة حملاتها الرقابية على مدار الساعة، وذلك من خلال جولات المسح الرقابية المكثفة التي تجريها ضمن دورها خلال موسم الحج المتمثل في ضمان سلامة الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية.
كما تواصل “الغذاء والدواء” تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة مخالفة؛ لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الحجاج، داعيةً للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19999.وفق “أخبار 24”.
وتهيب “الهيئة” بجميع المنشآت الخاضعة لرقابتها باتباع الأنظمة واللوائح ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الأغذية المقدمة للحجاج، مشددةً على أنها ستطبق أقصى العقوبات في حق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.