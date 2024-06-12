النفط يصعد والذهب يهبط

صعدت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بشأن زيادة الطلب، فيما تراجعت أسعار الذهب متأثرة بقوة الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1%، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2%، لتبلغ 78.10 دولار.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.
وفي سياق متصل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2311.80 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2328.80 دولار.وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 892.45 دولار.