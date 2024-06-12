ماسك يسحب دعواه ضد “أوبن إيه آي”

سحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الدعوى القضائية التي اتهم فيها شركة “أوبن إيه آي” ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بانتهاك العقد التأسيسي للشركة والتخلي عن مهمتها الأصلية وهي تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية، وتحولها إلى الربح.
وقدّم مورغان تشو، أحد وكلاء الدفاع عن ماسك، وثيقة تتضّمن طلباً بسحب الدعوى، لدى محكمة في سان فرانسيسكو تابعة للمحكمة العليا في كاليفورنيا، ولم يحدد المحامي في الوثيقة أسباب وقف الملاحقات التي انطلقت في نهاية فبراير الماضي ضد الشركة التي شارك ماسك في تأسيسها.
وقالت الدعوى القضائية إن ألتمان والمؤسس المشارك لأوبن إيه آي، جريج بروكمان، تواصلا مع ماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر لا تهدف للربح لكن الشركة الناشئة التي تأسست في عام 2015 تركز الآن على جني الأموال.
وكانت “أوبن إيه آي” تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي “مفتوحة المصدر”، أي مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع، لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص ببرنامجها “جي بي تي 4″، الذي يتضمّن كمية هائلة من البيانات تتيح لـ”تشات جي بي تي” الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه بلغة يومية.وفق “أخبار 24”.
واستقال ماسك من “أوبن إيه آي” عام 2018، وأسس في 2023 شركة “إكس إيه آي” الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي أيضاً، وهي “إكس إيه آي” التي جمعت ستة مليارات دولار في مايو لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.