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رياضة > 175 مليون يورو.. عرض جديد من الاتحاد لـ “صلاح”
12/06/2024   5:30 م

175 مليون يورو.. عرض جديد من الاتحاد لـ “صلاح”

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يستعد نادي الاتحاد لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول من أجل ضم جناحه المصري الدولي “محمد صلاح” خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي التركي الشهير “إكرام كونور”، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد يخطط لتقديم عرض جديد لنادي ليفربول بقيمة 175 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات “صلاح”.

ويعول الاتحاد على قيمة هذا العرض الكبير في إقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري، لاسيما وأن “صلاح” ينتهي عقده مع “الريدز” بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، الأمر الذي يتيح له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل.

وكان الاتحاد سعى بكل قوة الصيف الماضي من أجل ضم “صلاح” حيث قدم عدة عروض وصلت إلى ما يزيد على 200 مليون جنيه استرليني، لكن إدارة ليفربول تمسكت باللاعب.

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

وفق “سبورت 24”.

175 مليون يورو.. عرض جديد من الاتحاد لـ “صلاح”

رياضة
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