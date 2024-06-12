“أخضر السيدات” للصالات يكرر فوزه على صربيا

حقق المنتخب السعودي لكرة الصالات للسيدات، فوزا على نظيره الصربي للمرة الثانية، حيث كانت نتيجة المباراة الأولى 3-2، والثانية 5-2.
وسجل الفريق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، بأهداف البنداري مبارك، صبا توفيق، والبندري الحوساوي. وأعقب ذلك الفوز بنتيجة 5-2 في المباراة الثانية، حيث سجلت البنداري مبارك جميع أهداف السعودية الخمسة.
ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز 51 في التصنيف العالمي لكرة الصالات للسيدات FIFA، بينما يحتل المنتخب الصربي المركز 43.
وكانت المباريات الودية جزءاً من المعسكر التدريبي المستمر للمنتخب الوطني في سراييفو، البوسنة والهرسك، والذي بدأ في 23 مايو 2024 ويستمر حتى 15 يونيو 2024.وفق “سبورت 24”.