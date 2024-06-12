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رياضة > 100 مليون يورو تنقل روديغر إلى النصر
12/06/2024   5:29 م

100 مليون يورو تنقل روديغر إلى النصر

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن عرض خيالي ينوي نادي النصر التقدم به إلى ريال مدريد لضم مدافعه الألماني أنطونيو روديغر.

وذكر برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير أن نادي النصر يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لضم “روديغر” الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026.

ويعد روديغر من أبرز المدافعين في الملاعب الأوروبية حاليًا لاسيما وأنه ساهم بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ويقوي حظوظ النصر في الظفر بخدمات المدافع الألماني ما تردد بشأن نية ريال مدريد التفاوض مع مدافع ليل “ليني يورو”.

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وفق “سبورت 24”.

100 مليون يورو تنقل روديغر إلى النصر

رياضة
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