المسعد يتفقّد مركز المتابعة والمراقبة للحج

تفقّد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، الأستاذ عبدالعزيز المسعد، اليوم، مركز المتابعة والمراقبة الميدانية لحركة الحشود والتفويج في حج هذا العام 1445هـ، والذي تقيمه وزارة الرياضة، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، في مشعر منى بمكة المكرمة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة والمشرف العام على برنامج تفويج الحجاج الأستاذ عبدالعزيز بن عبود، وأعضاء الهيئة الإدارية والقادة الكشفيين بالمركز.
واطلع المسعد خلال الزيارة على سير العمل في المراكز الثلاثة؛ وهي: المركز الرئيسي “الربوة”، ومركز وادي محسر، ومركز 120 “المعيصم”، وكذلك عمل اللجان والبرامج والأنشطة المصاحبة، كما استمع إلى شرح من القادة الكشفيين عن مراحل عمل المراكز، والتي تشمل مرحلة تفويج الحجاج، حيث أبدى المسعد في ختام جولته، اعتزازه وسعادته بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المشاركون في المراكز، وما لمسه من حرص واهتمام لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، وهو الدور الذي يفخر به وطننا الغالي، تحت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.
وأضاف: “شاهدت عملاً متميزاً نفخر به كثيراً كمنسوبين للوزارة، وبالرسالة العظيمة التي يحملها الجميع لخدمة وطنهم، بفضل توجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نحو توفير الخدمات كافة لهذه المراكز، لتحقيق الرسالة السامية نحو خدمة ضيوف الرحمن”. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الوزارة تشارك هذه السنة بأكبر عدد من الكشافة السعوديين، والبالغ عددهم 600 كشاف.