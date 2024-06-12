600 ألف طن مخزون القمح استعداداً للحج

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج 1445هـ.
وأوضح محافظ الهيئة أحمد الفارس، أن مخزونات القمح بفروع الهيئة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ أكثر من 600 ألف طن، فيما تبلغ مخزونات الدقيق بفروع شركات المطاحن أكثر من 700 ألف كيس؛ خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة.
وأشار أن المخزونات الاحتياطية بفروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة للضخ عند الحاجة، وجميعها تعمل بكامل طاقتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وأكد الفارس، أهمية الدور الذي تقوم به فروع الهيئة وشركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة القمح والدقيق الحيوية لحجاج بيت الله الحرام.