“سالك”: نعزز سلاسل الإمداد بتكامل استثماراتنا محلياً ودولياً

أكدت شركة “سالك”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أهمية تكامل استثماراتها المحلية والدولية، والذي يسهم في تعزيز فاعلية منظومة سلاسل الإمداد؛ انطلاقاً من مستهدفاتها الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي نحو استدامة السلع الاستراتيجية، من خلال رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف.
وأوضحت الشركة أن هذا التكامل من شأنه ضمان كفاءة المنتج وتحقيق المرونة عند التعامل مع المتغيرات المحتملة في الأسواق العالمية، موضحة أنها تتكامل مع مختلف الشركاء المحليين والشركات التابعة على طول سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج والمناولة والتوريد إلى التصنيع؛ بهدف توفير السلع الاستراتيجية بكفاءة عالية.
ووردت الشركة الشهر الماضي 65 ألف طن من الشعير من استثمارها في أوكرانيا لصالح شركة الحبوب الوطنية، التي تولى الناقل الوطني شركة البحري نقلها من ميناء أوديسا إلى ميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، مؤكدة أن الكمية الموردة تعد إحدى المواد الأولية لتصنيع أعلاف حيوانية مركبة ذات قيمة مضافة تخدم جميع المستفيدين من القطاع الخاص على صعيد تنويع مصادر الأعلاف وزيادة القيمة الغذائية. وفق “أخبار 24”.
وتأسست شركة الحبوب الوطنية بشراكة استراتيجية بين شركتي سالك والبحري عام 2020؛ بهدف العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب الحيوانية.
وبدأت في إنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بسعة تخزين تبلغ 156 ألف طن في مرحلتها الأولى، وتهدف المحطة التي سيبلغ حجم مناولتها السنوي أكثر من مليون ومائتي ألف طن، إلى ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
وأسهمت الشركة في توريد أكثر من أربعة ملايين طن من السلع الاستراتيجية للمملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بدأت أولى وارداتها في عام 2020، بكمية بلغت 60 ألف طن من القمح في حين تقدر الكميات الموردة في العامين الماضيين من القمح بأكثر من 35% من احتياج المملكة.