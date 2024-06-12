74 ألف حاج يتلقون خدمات صحية

استفاد نحو من 74 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية في موسم الحج 1445 هـ، وذلك منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ.
وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.
وأُجريت 15 عملية قلب مفتوح، و181 قسطرة قلبية، و536 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1605 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت الوزارة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة؛ لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج. وفق “أخبار 24”.