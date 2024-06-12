تطوير طرق الرياض باستخدام تقنية الخلطات الساخنة

شرعت أمانة منطقة الرياض في الاعتماد على تقنية “الخلطات الأسفلتية الساخنة لامتصاص الاجتهادات”، ضمن أعمال تحسين وتطوير طريق الدمام – رماح باتجاه الغرب بطول تجاوز ثلاثين كيلومترًا، بما يحقق أهدافها في تأهيل الطرق الرئيسية، ورفع مستوى السلامة المرورية.
وتعتمد التقنية المطبقة حديثاً على خلط مادتي المطاط والفايبر ضمن الخلطة الأسفلتية بمعايير دقيقة، تسهم بامتصاص الإجهادات لما تتمتع به المادتان من قدرة عالية على تجنب تأثير التشققات من الطبقات السفلية للطبقات السطحية، وتحمل التأثيرات الجوية.
وبالإضافة للمرونة العالية، تتمتع الخلطة بقدرة كبيرة على تحمل درجات حرارة عالية؛ مما يسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، وضمان أعلى معايير السلامة وتحقيق الكفاءة عبر إطالة العمر الافتراضي للطبقات الأسفلتية وتقوية القطاع الإنشائي لها.
ودعت الأمانة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتنبيهات طوال فترة العمل التي تمتد إلى يوم 2 /8 / 2024م.
وتعمل الأمانة وفق خططها واستراتيجيتها على رفع كفاءة الطرق بأعلى المعايير؛ بما يضمن سلامة التنقل وخدمة مرتادي الطرق، وتعمل الأمانة وفق استراتيجيتها على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى السلامة المرورية، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودته، وتقديم خدمات نوعية لرياض عامرة، مزدهرة مستدامة. وفق “أخبار 24”.