“الفيصل” ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً

دخلت جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، ما يعكس التزام الجامعة بمعايير الاستدامة تماشياً مع سعيها المستمر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل الجامعة تحقيق قفزات نوعية في التصنيف العالمي المرتبط بقياس تأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2024، والتي كان آخرها تصنيفها في المركز 99 عالميّاً.
وعبر رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، عن اعتزازه بهذا التقدم اللافت للجامعة في سجل الإنجاز الوطني والدولي، والذي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مفهوم الاستدامة بمعاييرها الدولية في كل مجالات التنمية الوطنية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن هذا التصنيف يعد تصنيفاً مهماً لتقييم الجامعات وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبنياً على مؤشرات تمت معايرتها بعناية؛ لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة، شملت البحث والإشراف والتوعية والتعليم، وبما يتناسب مع طبيعة كل هدف من الأهداف الـ 17.