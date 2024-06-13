أرامكو توقع اتفاقية مبدئية لشراء الغاز من منشأة أمريكية

كشفت شركتا أرامكو، و”نيكست ديكيد كوربوريشن”، اليوم (الخميس)، أن شركات تابعة لهما وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل بتكساس الأمريكية.
وقالت أرامكو إنها تتوقع، بموجب شروط الاتفاقية المبدئية، أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي.
وتجري كلٌّ من أرامكو السعودية و”نيكست ديكيد” حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.
وأعرب الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو، ناصر النعيمي، عن تطلع الشركة للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع “نيكست ديكيد” على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال.
وأشار إلى تواصل جهود أرامكو لبحث فرص توسيع وجودها في أسواق الطاقة العالمية، حيث تعتقد أرامكو أن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة.
وفي السياق نفسه، عبر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان، عن سعادته بالتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى أرامكو لتوسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أن نيكست ديكيد، تتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو، واستكشاف فرصٍ جديدة معًا.