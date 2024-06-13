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جديد المحليات > المظلات والسوائل لوقاية الحجاج من ضربات الشمس
13/06/2024   4:07 م

المظلات والسوائل لوقاية الحجاج من ضربات الشمس

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نزع الملابس وتبريد الجسم أهم مظاهر التدخل لعلاج الحاج حال إصابته بضربات الشمس، التي قد يتعرض لها خلال تنقله بين المشاعر المُقدسة، حيثُ يشهد حج هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة مقارنةً بالأعوام الماضية، إذ حذر المركز الوطني للأرصاد من خطر ارتفاع درجة الحرارة.

ونشرت المدينة الطبية لجامعة الملك سعود نصائح للتعامل مع ضربات الشمس، التي قد يتعرض لها بعض الحُجاج، أبرزها طلب الخدمات الإسعافية والتوجه إلى أقرب منشأة صحية، وكذلك نقل المُصاب إلى مكان بارد، ونزع الملابس الخارجية، وتبريد الجسم بالماء خصوصاً منطقة الرأس والرقبة.

بدورها نوهت وزارة الحج والعُمرة إلى الأماكن التي تكثر فيها الإصابة بضربات الشمس، من بينها صحن المطاف ومشعر عرفات خاصةً في أوقات الظهيرة، وكذلك المسعى عند الازدحام الشديد وارتفاع الحرارة، ومِنَى، بالأخص في أوقات الذبح والجمرات؛ وذلك بسبب طول المسافة والازدحام عند الرمي.

وللوقاية من ضربات الشمس؛ أوصت الوزارة بتناول كميات كافية من السوائل بانتظام، واستخدام المظلة والنظارة الشمسية، وتجنب الإجهاد البدني، وأخذ قسط من الراحة بعد كُل شعيرة، وارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون وتجنب الملابس الثقيلة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، أن الطقس خلال موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون حاراً إلى شديد الحرارة، وبدرجة حرارة عُظمى تتراوح بين 45 إلى 48 خلال فترة الظهيرة، مؤكداً أن المركز يعمل وفق منظومة كبيرة مع جهات مُختصة لتخفيف آثار الحرارة، عبر طلاء الطُرق وممرات المُشاة ورشّ الرذاذ وتركيب المظلات.

في السياق ذاته، أشار مدير إدارة المناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أرجان زمريق، إلى أن موسم الحج العام المقبل سيكون آخر موسم للحج في فصل الصيف، وسيتوافق موسم الحج بالأعوام التالية مع فصل الربيع لمدة 8 سنوات، تليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء.

المظلات والسوائل لوقاية الحجاج من ضربات الشمس

جديد المحليات
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