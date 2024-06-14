الذكاء يدعم خدمات الدفاع المدني بالمشاعر

عززت المديرية العامة للدفاع المدني، خدماتها في مشعر منى بالعديد من الخدمات النوعية عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتوافرة بمركز القيادة والتحكم.
وتضمنت الخدمات التي تقدمها المديرية خدمة المنصة الذكية التي تستخدم كاميرات مراقبة الذكية بالمشاعر المقدسة لتحليل وكشف المخاطر والتعامل معها ومنها اكتشاف الدخان والحريق والحالات الطارئة والتنبؤ بالمخاطر؛ ما يرفع سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والتدخل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة.
وتشمل الخدمات التقنية تراخيص شركات إسكان الحجاج، التي تسهل على مفتشي السلامة بالمديرية العامة التحقق من تراخيص الشركات عبر قراءة الـ QR Code المثبت على مداخل المخيمات بواسطة الكاميرات المثبتة في الدوريات الذكية وعرض بيانات التراخيص على الجهاز المحمول بالدورية. وفق “أخبار 24”.
واستفاد المركز أيضاً من تقنية التوأمة الرقمية التي تعتمد على التكامل مع البوابة الجيومكانية للدفاع المدني بالحج من خلال بناء خريطة تفاعلية للمشاعر المقدسة لتوزيع القوى البشرية وتحديد النطاق الإشرافي لكل وحدة ميدانية، وتشمل نظام التدريب وتحديد الأماكن الخطرة والعمل على تلافي المخاطر.