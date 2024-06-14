بزيادة 20%.. تسجيل أحمال كهرباء تاريخية بمكة

سجلت مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس, أحمالاً كهربائية بلغت 5361 ميجاوات، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي 4451 ميجاوات، وبنسبة زيادة بلغت 20 %.
ويباشر مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة أعمال منظومة الخدمة الكهربائية في جميع المواقع الخاصة بالحج في مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، والتنسيق مع الجهات المختصة خلال موسم الحج هذا العام 1445 هـ.
وتشرف كوادر الشركة المؤهلة على أعمال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية واستعدادها التام لأي حالة طارئة مؤثرة على الخدمة، واستعدادها التام لتحمل أي أحمال زائدة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة واستقبال البلاغات عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة 933 أو من خلال حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي ليصل زمن الاستجابة في معالجة البلاغات إلى دقيقة واحدة بفضل استخدام التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية وشبكة الفايبر، فضلاً عن الكفاءات الفنية التي تدير أعمال المنظومة.
وتتضمن مهام المركز إدارة الشبكة الكهربائية، ومراقبة الاحمال والتأكد من موثوقية الخدمة والتحكم فيها عن بعد، أو بالتدخل الفني من قبل الكوادر البشرية المتخصصة الموزعة في مختلف المشاعر المقدسة، واستحدث المركز في موسم حج هذا العام تقنيات حديثة في مستوى التحكم عن بعد ومطبقة على كامل مساحة المشاعر المقدسة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أكدت أنها قامت بربط المحطات المتنقلة جهد 110 ك.ف. بتكلفة 60 مليون ريال، حيث تم تشغيل هذا المشروع في 31 مايو 2024. ويمتد المشروع على شبكة يزيد طولها عن 4 كم مع قدرة إجمالية للمحطات تصل إلى 147 م.ف.أ، مما يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج، وهذا سيساعد في تفادي الانقطاعات الكهربائية التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.
وأشارت إلى أنها عملت عن تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية وضخ استثمارات كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1445 هـ؛ بهدف تحسين وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء وضمان مواصلة توفير خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للحجاج والمقيمين، بشكل يسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية التي تعد عنصرًا أساسيًا في ضمان راحة الحجاج خلال تأديتهم لمناسك الحج.
وتشمل قائمة المشاريع التي عملت على تنفيذها السعودية للكهرباء لحج هذا العام، مشروع أتمتة شبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لربط المحطات الذكية بشبكة الألياف الضوئية، الذي بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذه 200 مليون ريال، شمل أعمال التهيئة والحفر بمسافة 335 كم، بالإضافة إلى إغلاق الخرسانة بمسافة 312 كم، فيما تجاوز عدد المحطات المربوطة بالألياف الضوئية أكثر من 2400 محطة، مما يسهم في رفع كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى جزء من الثانية، لتقديم تجربة متميزة للحجاج والجهات المعنية وكافة المشتركين والمستفيدين.
وفق “أخبار 24”.