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جديد المحليات > النفط يتجه لأول مكسب أسبوعي خلال شهر
14/06/2024   3:57 م

النفط يتجه لأول مكسب أسبوعي خلال شهر

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تراجعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، لكنها تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول مقابل توقعات بنمو قوي في الطلب على الخام والوقود هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو ما يعادل 0.87% إلى 82.04 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا أي ما يعادل 1% إلى 77.84 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب طفيفة حققتها في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تأرجحا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024 فضلا عن توقع جولدمان ساكس لطلب أمريكي قوي على الوقود هذا الصيف، كما تلقت الأسواق دعما من تعهد روسيا بالالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك ، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو. وفق “أخبار 24”.

إلا أن الأسعار هبطت بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، وأرجأ الموعد المتوقع لبدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر، وعززت تصريحات صادرة عن مسؤولين بالمركزي الأمريكي المخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ ويقلل الطلب على الوقود.

النفط يتجه لأول مكسب أسبوعي خلال شهر

جديد المحليات
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