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رياضة > النصر يستهدف التعاقد مع فان دايك
14/06/2024   3:57 م

النصر يستهدف التعاقد مع فان دايك

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ذكرت تقارير صحفية عالمية رغبة نادي النصر في التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وقال أكرم كونور الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات أن فان دايك يُفضل البقاء في صفوف ليفربول ولكن إن غادر فلن يمانع في الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وواصل عبر حسابه في “إكس” :”النصر يستهدف فان دايك مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 25 أو 30 مليون يورو “.

وكان فان دايك قد ساهم في 6 أهداف بقميص ليفربول في الموسم المنقضي 2023-2024.

ويسعى النصر لتدعيم مركز قلب الدفاع بالتزامن مع أنباء حول إمكانية عودة إيمريك لابورت إلى الدوري الإسباني في الصيف الجاري. وفق “أخبار 24”.

النصر يستهدف التعاقد مع فان دايك

رياضة
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