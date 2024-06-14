إنقاذ حاج صومالي وحاجة تركية من مضاعفات خطيرة

نجحت الفرق الطبية بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة حاجة تركية تبلغ من العمر 73 عاماً، وحاج صومالي يبلغ من العمر 64 سنة، بعد تعرضهما لمضاعفات صحية أثناء أداء فريضة الحج.
وشملت التدخلات الطبية التي أجريت للحاجة التركية، توسيع للشريان التاجي مع تركيب دعامات دوائية، وتركيب مشبك للصمام الميترالي في القلب عن طريق القسطرة القلبية دون تدخل جراحي.
وجرى إحالة الحاجة من مستشفى النور إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، وذلك بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة نتيجة قصور في الشرايين التاجية في القلب.
بينما تم إدخال الحاج الصومالي ضمن برنامج متابعة مرضى القلب عن بُعد، وتسليمه ساعة ذكية لمراقبة حالته الصحية بمستشفى صحة الافتراض في الرياض، مما أسهم في تقليل مدة إقامة المريض في المستشفى بعد إجراء العملية من 10 أيام إلى ساعات معدودة.وفق “أخبار 24”.
وشخّصت الفرق الطبية المختصة حالة الحاج بإحصار قلبي تام (complete heart block)، وفور تأكيد التشخيص تم إجراء عملية قسطرة قلبية، وتركيب جهاز منظم ضربات القلب (CRT.D).