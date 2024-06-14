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15/06/2024   12:56 ص

“الغذاء والدواء”: لا تحفظوا اللحوم بأكياس النفايات

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام الأكياس المخصصة للنفايات في حفظ اللحوم؛ وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يتم تخزين اللحوم بالتبريد أو التجميد.

وأوضحت الهيئة، أن استخدام الأكياس المخصصة لحفظ اللحوم، يمنع انتقال المواد الكيميائية إلى اللحوم، والتي قد تتسبب في انتقال الأمراض، أو تلف اللحوم أثناء التخزين.

وفيما يخص لحوم الأضاحي، أوصت “الغذاء والدواء” بضرورة الاعتناء بالأضاحي قبل الذبح، وذلك من خلال منحها ماء الشرب وتجنّب تعرضها للإجهاد؛ الأمر الذي يحافظ على جودة وطراوة لحومها بعد الذبح.

وتبذل الهيئة العامة للغذاء والدواء جهوداً كبيرة في الرقابة على الأغذية خلال موسم الحج هذا العام، وذلك من خلال حملاتها المكثفة على المسالخ والمستودعات والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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وفق “أخبار 24”.

 

“الغذاء والدواء”: لا تحفظوا اللحوم بأكياس النفايات

طب وتداوي
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