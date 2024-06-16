التضخم يستقر عند 1.6% للشهر الثالث

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم بلغ 1.6% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وعزت الهيئة استمرار التضخم عند هذا المعدل لارتفاع أسعار قسم السكن والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، مقابل انخفاض قسم النقل بنسبة 2.4%.
وأوضحت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 10.5% في مايو 2024م. متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.3%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مايو 2024م، نظرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0 %).
وأشارت إلى أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.4% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.9%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.9%، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1 % متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.8%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.9%. وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.4% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%.
ومقارنة بشهر أبريل 2024م سجل مؤشر أسعار المستهلك في مايو 2024م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.
كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%، في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار كلِّ من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم النقل بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2% وقسم الاتصالات بنسبة 0.2% وقسم الصحة بنسبة 0.1%، ولم تسجل أسعار خدمات التعليم، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل ومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في مايو 2024م.
ومن ناحية أخرى بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 3.2% خلال مايو 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.0% متأثرة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 8.0% مقارنة بمايو 2023م، نظرا لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%. وفق “أخبار 24”.
في ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.8%، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 7.4%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.8%، من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.8%. نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.8%.