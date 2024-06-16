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جديد المحليات > “الصحة” توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج
16/06/2024   6:49 م

“الصحة” توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج

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أوضحت وزارة الصحة أن الإجهاد العضلي أثناء الحج يحدث بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، داعية الحجاج إلى الحصول على الراحة بعد انتهاء كل نسك، وتجنب حمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية مريحة، وشرب كميات كافية من الماء، للوقاية من الإجهاد العضلي.

وأضافت أن علاج الإجهاد العضلي يكون بالتوقف عن الحركة عند الشعور بالألم، ووضع كمادات باردة على العضلة المصابة، ولف العضلة المصابة بالأربطة الضاغطة.

من جهة أخرى شددت “الصحة” على حجاج بيت الله الحرام، ضرورة تجنب الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. وفق “أخبار 24”.

وحذرت من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.

وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بالتعليمات الصحية.

“الصحة” توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج

جديد المحليات
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