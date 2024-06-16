9.6 ألف حاج يستفيدون من خدمات الدفاع الصحية

قدمت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، خدماتها لأكثر من 9496 حاجاً عبر مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وتنوعت الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بين عيادات طبية وتخصصية، وصرف أدوية، ومراكز غسيل الكلى، وغرف التنويم، وإسعاف حالات الإجهاد الحراري، والتثقيف الصحي، والإسعاف عبر طائرات الإخلاء الطبي الجوي.
وهيأت الوزارة 23 مرفقاً صحياً في المشاعر لتقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للحجاج، حيث تتضمن 8 مستشفيات ميدانية في المشاعر كل مستشفى بسعة 50 سريراً موزعة بعرفة ومنى والمزدلفة.
وكانت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، قد أعلنت استمرارها في تقديم خدمة الإسعاف الجوي في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، حيث خصصت أحدث الطائرات في العالم، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من الحرص على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مكملةً للخِدْمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.