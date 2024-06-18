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جديد المحليات > الذهب يرتفع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية
18/06/2024   11:48 ص

الذهب يرتفع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

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صعدت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء) وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %، لتصل إلى 2320.69 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 %، مسجلةً 2335.30 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 29.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 % مسجلاً 972.83 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 %، ليصل إلى 893.18 دولار. وفق “أخبار 24”.

الذهب يرتفع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

جديد المحليات
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