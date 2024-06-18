السديس للحجاج المُتعجلين: تجنبوا الإيذاء والتصوير

حث رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن المُتعجلين لأداء طواف الوداع على أهمية مراعاة قدسية المسجد الحرام وأداء طواف الوداع من غير إحداث وابتداع وتجنب الإيذاء والتصوير، وغير ذلك من الأمور التي تنافي الأجواء التعبدية الإيمانية وتؤذي الطائفين.
ورفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها لاستقبال توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع لإتمام مناسك الحج؛ وذلك بحزمة من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية لضيوف الرحمن المتعجلين.
وخصصت إدارة إجابة السائلين ومكاتبها المنتشرة، 19 موقعاً داخل المسجد الحرام وساحاته للإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني بمناسك الحج وطواف الوداع. وفق “أخبار 24”.
بدورها هيأت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، الكوادر المؤهلة من المترجمين لترجمة الخِدمات والبرامج والمبادرات والمناشط إلى لغات الحجاج، وتوفير المطبوعات الورقية والرقمية باللغة العربية والمترجمة التي تبصِّر الحاج بأمور دينه.