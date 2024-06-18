بعثة القادسية تغادر إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة “MADCUP”

غادرت بعثة فريق القادسية تحت 16 عاما إلى مدريد وذلك للمشاركة في بطولة MADCUP التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك خلال الفترة من 20 الى 26 يونيو الجاري.
و يتواجد فريق القادسية في المجموعة الرابعة ، ويسعى الفريق القدساوي للمشاركة في البطولة من أجل الاحتكاك مع مدارس مختلفة ، واكتساب المزيد من الخبرات .
وكان القادسية الذي استعد خلال الاسبوع الماضي بتمارين تكتيكية ولياقية لرفع المعدل اللياقي للاعبين واختتتمت التمارين بلقاء ودي جمع القادسية مع الترجي وانتهى بفوز براعم القادسية بنتيجة5-3 .
ويتواجد بصفوف القادسية العديد من النجوم الذي يتنبأ لهم مستقبل مميز بالاضافة الى تواجدهم مع المنتخب السعودي لفئة الناشئين ” ابو بكر سعيد – سعيد الدوسري – سعيد الزريق ” بالاضافة لتواجد “علي الشنقيطي – حاتم المالكي” مع منتخب البراعم .
من جانبه قدم اللاعب ابو بكر سعيد شكرة وتقديرة الى ادارة النادي على تسهيل مشاركة الفريق في البطولة وكسب مزيد من الاحتكاك ووعد ببذل مزيد من الجهد لتمثيل الوطن والقادسية خير تمثيل . وفق “أخبار 24”.
ويشارك في البطولة ٢٠ فريقا على مستوى العالم، ابرزهم فريق اتليتكو مدريد الاسباني ، وفرق من كولومبيا والمكسيك وامريكا وجامايكا وكوبا.