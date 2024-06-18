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رياضة > رباعي روشن يتنافسون اليوم في يورو 2024
18/06/2024   6:15 م

رباعي روشن يتنافسون اليوم في يورو 2024

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يشهد اليوم الخامس من منافسات يورو 2024 على ظهور 4 نجوم آخرين من دوري روشن السعودي.

ويظهر كفيركفيليا لاعب الأخدود بقميص منتخب جورجيا في مواجهة المنتخب التركي الذي يضم ديميرال لاعب الأهلي، حيث ستنطلق مواجهة تركيا وجورجيا في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وفي العاشرة مساءً يستهل المنتخب البرتغالي رحلته في يورو 2024 بقيادة كل من كريستيانو رونالدو لاعب النصر وروبن نيفيز متوسط ميدان الهلال، أمام نظيره التشيكي ضمن منافسات المجموعة السادسة أيضًا.

وشهد أمس الاثنين على أول هدف للاعب من دوري روشن في يورو 2024، والذي جاء بواسطة ستانشيو لاعب ضمك في لقاء رومانيا ضد أوكرانيا، وحصوله أيضًا على جائزة رجل المباراة. وفق “أخبار 24”.

رباعي روشن يتنافسون اليوم في يورو 2024

رياضة
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