بتوجيه الملك.. توزيع 1.8 مليون مصحف على الحجاج

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، توزيع 1.87 مليون نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات التي ستوزع بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، هدية من خادم الحرمين للحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وللعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.
ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما المستمر، وعنايتهما الفائقة بالإسلام والمسلمين، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأمنها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته؛ مما جعلها تنال ثقة المسلمين، وتحظى برغبتهم في اقتنائها.