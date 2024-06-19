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رياضة > القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الهلال
20/06/2024   1:34 ص

القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الهلال

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أعلن نادي الهلال، مساء أمس الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين على النحو التالي:

فهد بن سعد بن نافل (مرشح للرئاسة)

سليمان بن ناصر الهتلان (مرشح نائب الرئيس)

سلمان أحمد صالح التويجري (مرشح للعضوية)

فيصل عبدالمحسن محمد غشيان (مرشح للعضوية)

حمد موسى حمد المالك (مرشح للعضوية)

وتعقد الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس (عن بعد) عبر منصة الجمعيات العمومية، علماً بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي.وفق “سبورت 24”.

وسيتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة؛ إذ يتوجب على جميع الأعضاء (الدخول) لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول عبر رابط الجمعية العمومية.

القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الهلال

رياضة
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