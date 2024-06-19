“الميلاتونين” يحمي من فقدان البصر

ذهبت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “واشنطن” الأمريكية، إلى أن هرمون النُعاس المعروف طبياً بـ “الميلاتونين” يقلل من خطر الإصابة بفقدان البصر الشديد لدى كبار السن.
وتشير الدراسة المنشورة بمجلة “Live Science” العلمية، إلى أن المستويات العالية من الميلاتونين في الدماغ ترتبط بالسيطرة على مرض الضمور البقعي (AMD)، وهو السبب الأكثر شيوعًا للعمى بعد عمر الخمسين.
ويؤدّي الضمور البقعي إلى تلف البقعة الشبكية بالعين تدريجياً، وهي مسؤولة عن إرسال الإشارات الضوئية للدماغ وترجمتها إلى صور وألوان وأطياف تجتمع لتكوّن صورة أو شكلاً معيّناً للمبصرين.وفق “أخبار 24”.
ويُعد الميلاتونين هرموناً طبيعياً يفرزه الدماغ عند احتياج الجسم للراحة أو النوم، ويوجد على شكل أقراص أو مستحضرات طبية في الأسواق تُوصف لمن يعانون من الأرق وبعض الاضطرابات النمائية لدى الأطفال.