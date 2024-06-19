الإعلان عن الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة الأولية للأندية المشاركة في نسخة 2024-2025، بالاستناد إلى توزيع مقاعد مسابقات الأندية الآسيوية 2024-2025، حيث تضم دوري أبطال آسيا للنخبة 27 نادياً من 12 اتحاداً وطنياً (ستة من منطقة الغرب وستة من منطقة الشرق).
ويشهد الدور التمهيدي تنافس خمسة أندية في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس، وذلك لإكمال قائمة المتأهلين إلى مرحلة الدوري. في منطقة الغرب، يلعب الغرافة القطري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين ممثل إيران وشباب الأهلي الإماراتي، بينما في الشرق، يتواجه شاندونغ تايشان الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي. علماً بأن الفرق الخاسرة من الدور التمهيدي تنتقل مباشرة للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.
في المقابل تنضم الفرق الفائزة في الدور التمهيدي إلى الأندية التي تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري، حيث تواصل سعيها للوصول إلى قمة قارة آسيا في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025.
وتشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، مما يضمن منافسة قوية مع كرة قدم عالية الجودة في جميع المباريات، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق، وبحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته عبر أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.
وفيما يلي القائمة الكاملة للأندية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية والمقاعد المخصصة لكل اتحاد وطني
ويجري حفل سحب القرعة الرسمية لمرحلة الدوري يوم 16 أغسطس 2024، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آلية القرعة في الوقت المناسب.
وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 آذار/مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع الفريد من نوعه، حيث تقام جميع المباريات، اعتباراً من الدور ربع النهائي فصاعداً، في دولة واحدة، وقد تم تأكيد استضافة السعودية نهائيات نسختي 2024-2025 و2025-2026.
ويشار إلى أنه لن يكون هناك فصل بين المناطق خلال الأدوار النهائية، والتي تشهد تواجه كل فريقين من مباراة واحدة، على أن يتم تحديد المباريات من خلال القرعة، علماً بأن منافسات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي ستقام في الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025، ويمكن الاطلاع على روزنامة البطولة أدناه:
تجري أحداث دوري أبطال آسيا للنخبة في أكبر مدن قارة آسيا، حيث تجسد ثقافات متنوعة ومن المتوقع أن يتابع أكثر من مليار مشجع المشهد الأكثر إثارة الذي يمكن أن تقدمه القارة.وفق “سبورت 24”.
وسوف نحظى الأندية المشاركة في البطولة بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية المشاركة في مرحلة الدوري على حد أدنى مقداره 800 ألف دولار أمريكي، مع توفر مخصصات إضافية بناءً على ترتيبهم النهائي، ويحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار أمريكي على الأقل.