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رياضة > استبعاد العيسى من انتخابات الأهلي
20/06/2024   1:33 ص

استبعاد العيسى من انتخابات الأهلي

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أعلن نادي الأهلي، أمس الأربعاء، قائمة المستبعدين من انتخابات رئاسة وعضوية مؤسسة النادي غير الربحية.

وجاء الإعلان عن المستبعدين من انتخابات الأهلي بناءً على قرارات لجنة الطعون والمخالفات الصادرة بتاريخ 16 يونيو 20224.

واستبعد الثنائي خالد أحمد علي العيسى، وأحمد معتوق من قائمة المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية.

كما تم استبعاد الناخب أدهم أحمد الزهراني من قائمة الناخبين.

وأوضح الأهلي في بيانه، أنه سيتم فتح باب الترشح للمرة الثانية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة أعضاء النادي غير الربحية قريباً.

استبعاد خالد العيسى من انتخابات الأهلي

وفق “سبورت 24”.

استبعاد العيسى من انتخابات الأهلي

رياضة
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