القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية النصر

تلقى نادي النصر، اليوم الأربعاء، خطاباً من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يتضمن القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.
وأعلن نادي النصر القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية والتي جاءت على النحو التالي:
إبراهيم عبدالله المهيدب ـ مرشح للرئاسة
عبدالعزيز عبدالله العمران ـ مرشح نائب للرئيس
خالد بن وليد المالك ـ مرشح للعضوية
ياسر سليمان الخليوي ـ مرشح للعضوية
قفاري بن صالح القفاري ـ مرشح للعضوية
زياد وهبي سليمان ـ مرشح للعضوية
تركي صالح التميمي ـ مرشح للعضوية
وأكد نادي النصر أن الجمعية العمومية ستعقد اليوم الخميس عند الخامس عصراً، مشيراً إلى أن الحضـور اختياري “فقط” لأعلى فئتين وأعضاء القوائم المرشحة، وإلزامي “عن بعـد” لكافة الفئات”.وفق “سبورت 24”.