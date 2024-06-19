القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.
وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:
لؤي هشام ناظر ( مرشح للرئاسة).
لؤي مشعبي (مرشح نائب للرئيس).
عبدالإله فقيه (مرشح العضوية).
وفيصل باشا (مرشح العضوية).
إبراهيم القرشي (مرشح العضوية).
عبدالقادر العامودي (مرشح العضوية).
عبدالعزيز الزيد (مرشح العضوية).
سماهر الشلالي (مرشح العضوية).
وأشار إلى أن حضور الجمعية العمومة اختياري لأعلى فئتين في أعضاء الجمعية، وكذلك أعضاء القوائم المرشحة.
وأكد، أنه سيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 21 يونيو ولمدة يوم واحد، وذلك من خلال رابط منصة الجمعية العمومية للانتخابات.وفق “سبورت 24”.