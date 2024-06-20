ميناء المؤسس يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، 3 رافعات ساحلية (QC) بقدرات تشغيل آلية، و3 رافعات جسرية (RTG)، ضمن عقود الإسناد التجاري البالغ قيمتها 7 مليارات ريال، ليصبح عدد الرافعات الساحلية 18 والجسرية 50، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للميناء، ويمكنه من التعامل مع السفن العملاقة بكفاءة وسهولة.
وتمتلك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول لـ 25 صفا كحد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، كما يعمل على رفع وتأهيل مهارات الكوادر البشرية، عبر استخدام الرافعات الحديثة.
وتدعم الخطوة منظومة الموانئ السعودية، وترسخ دور المملكة المتنامي في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ليصبح مركزًا عالميًا تنافسيًا مُستدامًا، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال.