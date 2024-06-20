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جديد المحليات > تراجع طفيف للنفط بعد طفرة سعرية
20/06/2024   11:06 ص

تراجع طفيف للنفط بعد طفرة سعرية

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سجلت أسعار النفط، تراجعاً طفيفاً مع نهاية المعاملات بعدما بلغت أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، في ظل التفاؤل إزاء الطلب في الصيف والمخاوف من تصاعد الصراعات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 85.27 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة 10 سنتات إلى 81.47 دولار للبرميل.

وكان برنت قد سجل 85.84 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ أول من مايو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 81.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أبريل. وفق “أخبار 24”.

وأظهرت بيانات صدرت عن الصين هذا الأسبوع أن النمو في الإنتاج الصناعي في شهر مايو كان أقل من التوقعات لكن مبيعات التجزئة، التي تعكس مستوى الاستهلاك، شهدت أعلى معدل نمو منذ فبراير الماضي.

تراجع طفيف للنفط بعد طفرة سعرية

جديد المحليات
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