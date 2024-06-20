افتتاح مبهر للجناح السعودي بمعرض بكين للكتاب

استقبل معرض بكين الدولي للكتاب 2024، ضيف شرف دورة هذا العام، عبر افتتاح مبهر لجناح المملكة العربية السعودية، الذي شهد إقبالاً كبيراً من رواد المعرض ولفت أنظار المهتمين بالثقافة والنشر والكتاب.
ودشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس الجناح السعودي بمعرض الكتاب في بكين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين علي العثمان، ورئيس جمعية الناشرين الصينيين وو شولين.
وتهدف المشاركة السعودية بالمعرض، الذي يستمر حتى 23 يونيو الجاري، لإبراز الجانب الثقافي السعودي للجمهور الصيني، وتعزيز التبادل المعرفي بين البلدين، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الآداب والفنون.
ويضم جناح المملكة بمعرض بكين الدولي للكتاب مشاركات من مختلف القطاعات، منها: هيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأفلام، ووزارة الاستثمار، ودارة الملك عبدالعزيز، ومَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجمعية النشر السعودية. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل المشاركة تقديم برنامج ثقافي متنوع، يتضمن ندوات وجلسات حوارية تناقش الثقافة السعودية وروابطها المختلفة بالثقافة الصينية؛ بهدف تقديم صورة شاملة عن الثقافة السعودية، بما فيها الإنتاج الفكري السعودي، وإبراز المواهب الوطنية، وترويج الفرص الاستثمارية في المملكة خاصةً في القطاع الثقافي.