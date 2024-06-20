نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “واتساب” يدعم مكالمات الفيديو بالواقع المعزز
20/06/2024   5:22 م

“واتساب” يدعم مكالمات الفيديو بالواقع المعزز

+ = -
59

كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن توفير تأثيرات ومرشحات خاصة تعتمد على تقنية الواقع المعزز (AR)، لاستخدامها في مكالمات الفيديو.

وأوضح التطبيق، وفقًا لموقع “WaBetaInfo” التقني المتخصص، أنه سيتم إضافة عناصر تفاعلية إلى المكالمات، منها تشغيل مرشحات الوجه الديناميكية، وتفعيل وضع الإضاءة المنخفضة لتحسين جودة المكالمة.

وأضاف بأنه فيما يتعلق بالخصوصية أثناء إجراء المكالمات، سيتاح للمستخدم استبدال شكله الحقيقي بشخصية كرتونية “أڤاتار”، دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الكاميرا. وفق “أخبار 24”.

وأطلق “واتساب” مؤخراً بعض الميزات لمكالمات الفيديو، مثل زيادة عدد المشتركين إلى 32 شخصًا، وتسليط الضوء على المتحدث في المكالمات الجماعية، ودعم مشاركة الصوت عند مشاركة الشاشة.

“واتساب” يدعم مكالمات الفيديو بالواقع المعزز

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303604.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com