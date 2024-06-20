“واتساب” يدعم مكالمات الفيديو بالواقع المعزز

كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن توفير تأثيرات ومرشحات خاصة تعتمد على تقنية الواقع المعزز (AR)، لاستخدامها في مكالمات الفيديو.
وأوضح التطبيق، وفقًا لموقع “WaBetaInfo” التقني المتخصص، أنه سيتم إضافة عناصر تفاعلية إلى المكالمات، منها تشغيل مرشحات الوجه الديناميكية، وتفعيل وضع الإضاءة المنخفضة لتحسين جودة المكالمة.
وأضاف بأنه فيما يتعلق بالخصوصية أثناء إجراء المكالمات، سيتاح للمستخدم استبدال شكله الحقيقي بشخصية كرتونية “أڤاتار”، دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الكاميرا. وفق “أخبار 24”.
وأطلق “واتساب” مؤخراً بعض الميزات لمكالمات الفيديو، مثل زيادة عدد المشتركين إلى 32 شخصًا، وتسليط الضوء على المتحدث في المكالمات الجماعية، ودعم مشاركة الصوت عند مشاركة الشاشة.