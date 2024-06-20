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رياضة > الأحد.. فتح باب الترشح لرئاسة الأهلي
20/06/2024   5:27 م

الأحد.. فتح باب الترشح لرئاسة الأهلي

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أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن البرنامج الزمني للترشح “للمرة الثانية” لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

وأوضح الأهلي عبر منصة إكس، أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 23 يونو ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

وأشار إلى أن فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحية والناخبين سيكون على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين، والطعن ضد القائمة الأولية سيكون يوم الجمعة.وفق “سبورت 24”.

وأكد أن النظر في الطعون المقدمة سيبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري ويستمر حتى الاثنين 1 يوليو المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء 2 يوليو المقبل والأربعاء 3 يوليو من نفس الشهر.

الأحد.. فتح باب الترشح لرئاسة الأهلي

رياضة
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