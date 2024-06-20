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رياضة > النصر يخطط لضم البرازيلي باكيتا
20/06/2024   5:27 م

النصر يخطط لضم البرازيلي باكيتا

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع لاعب وست هام الإنجليزي، النجم البرازيلي لوكاس باكيتا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع «ESPN»، أن النصر يستهدف حسم الصفقة التي توصف بالمعقدة بسبب التهم الموجَّهة إليه من قِبل الاتحاد الإنجليزي في قضية التلاعب بالنتائج.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب البرازيلي في أغسطس 2022، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.

وخاض باكيتا 31 مباراةً بالدوري الإنجليزي بقميص وست هام، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

النصر يخطط لضم البرازيلي باكيتا

رياضة
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