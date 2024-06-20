بيولي يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن دخول المدير الفني السابق لميلان الإيطالي ستيفانو بيولي دائرة اهتمام إدارة نادي الاتحاد لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس:” ستيفانو بيولي، أحد الخيارات الثلاثة الرئيسية ليكون المدير الفني الجديد للاتحاد”.
وأضاف رومانو:” يناقش نادي الاتحاد ثلاثة مرشحين وتم إدراج بيولي في القائمة المختصرة بعد مغادرة ميلان، ومن المقرر أن يغادر مارسيلو جاياردو الاتحاد”.
وكان نادي ميلان أعلن الشهر الماضي عن رحيل “بيولي” عن تدريب الفريق وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين، حيث كان عقد المدرب الإيطالي ممتدًا حتى صيف 2025.وفق “سبورت 24”.
وقاد “بيولي” فريق ميلان في 5 مواسم نجح خلالها في استعادة لقب الدوري الإيطالي بعد موسم تاريخي والعودة إلى المنافسات الأوروبية.