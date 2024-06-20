ديلغادو: أنتظر موقف الهلال لحسم مستقبلي

كشف لاعب الهلال، البرازيلي ميشايل ديلغادو، عن مستقبله مع فريقه خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب رحيله عن دوري روشن.
وأكد ديلغادو في تصريحات لصحيفة “جلوبو ” البرتغالية”، أنه في البداية يجب أن يرى ما يريده الهلال، لأن عقده لا يزال مستمرا مع النادي.
وأوضح، أنه إذا قال له النادي إنه لا يريده فبعدها سيجلس ويتعامل مع الأمر ببساطة، مشيرا إلى أنه يتبنى حاليا سياسة الصمت وينتظر التعرف على موقف الهلال بشأن مستقبله.وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أنه طلب من مدير أعماله الصمت حتى 20 يونيو ولا يقول له أي شيء بشأن العروض حتى يتمكن من الراحة.