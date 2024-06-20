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رياضة > خطوة تقرب لاعب يوفنتوس من “روشن”
20/06/2024   5:27 م

خطوة تقرب لاعب يوفنتوس من “روشن”

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب لاعب يوفنتوس الإيطالي، مويس كين من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت شبكة “سبورت إيطاليا”، أن يوفنتوس أبلغ مويس كين بضرورة البحث عن ناد جديد له في ظل عدم حاجة النادي لخدماته بالموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة، أن النادي الإيطالي لا يعتبر مويس كين مهاجم الفريق، جزءا من خطط النادي للموسم الجديد، في ظل اهتمام عدد من أندية دوري روشن بالتعاقد مع اللاعب.

وتواجه أندية دوري روشن السعودي للمحترفين منافسة قوية مع أندية إيطالية مثل فيورنتينا وبولونيا لحسم صفقة ضم اللاعب مويس كين.وفق “سبورت 24”.

وشارك ميشايل خلال الموسم الماضي في 46 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

خطوة تقرب لاعب يوفنتوس من “روشن”

رياضة
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